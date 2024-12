PDF-Programm Nitro Pro

Ich will jetzt wirklich keine Werbung machen, aber ich muss jetzt einfach mal eine Lanze für das PDF-Programm NitroPro brechen.

Vor etwa 12 Jahren erwarb die Lizenz für NitroPro 11; ich habe dafür damals etwa 150 € bezahlt. Etwa ein Jahr später habe ich für sagenhafte 90 € ein Update auf Nitro 13 erwerben können.

Das habe ich jetzt seit Anfang diesen Jahres auf Windows 11 auf meinem neuen Rechner installiert und aktivieren können. Das war die 2. Aktivierung, da es schon die zweite war (von meinem windows7 auf meinen neuen Windows 10 PC). Mehr als 2 Aktivierungen sind nicht gestattet.

Na ja - und da ich irgendwie (der Eine oder Andere hier erinnert sich vielleicht) mein Netzwerk zerschossen habe und es nicht mehr zu reparieren geht) und sich dass so äußert, dass ich von meinem Rechner seitdem nicht mehr auf meine Fritzbox zugreifen kann (alle Browser verwehren das), werde ich Anfang des Neuen Jahres Windows neu installieren.

Das wäre dann für NitroPro die 3 Aktivierung, die aber nicht mehr statthaft wäre. Ich habe daraufhin heute, am heiligen Sonntag den Support angeschrieben und mein Problem geschildert und hatte doch tatsächlich nach einer Viertelstunde eine Antwort, die schon einem kleinen"Weihnachtsgeschenk" nahekommt. Hier der Wortlaut der Antwort vom Support:

"Grüße Winfried,

Vielen Dank, dass Sie den Nitro-Support kontaktiert haben. Aus Höflichkeit haben wir eine Aktivierung für Ihre Nitro PDF Pro 13-Seriennummer 50498XXXXXXXXXXX (mit den Xen habe ich die vollständige Seriennummer verdeckt!) freigegeben. Bitte aktivieren Sie Nitro PDF Pro 13 auf Ihrem PC. Falls Sie Nitro PDF Pro auf einem alten Computer deaktivieren müssen, um es in Zukunft auf einem anderen Gerät zu verwenden, können Sie die Deaktivierungsschritte unter diesem Link befolgen: https://kb.gonitro.com/knowledgebase/#/answers/Nitro %20Pro/000003809 Ich hoffe, das hilft Ihnen und lassen Sie mich bitte wissen, wenn wir Ihnen sonst noch behilflich sein können. Best regards, Erwin Lansangan Customer Support Representative | Nitro, Inc."

Und dabei ist der Funktionsumfang dieser Software genauso groß wie mit dem Acrobat (mit einer winzig kleinen Abweichung, die für mich aber unerheblich ist). Und wenn ich dann bedenke, was für den Acrobat für Kohle verlangt wird.....

Ich kann mit dieser Software teilweise sogar geschützte PDF-Dateien bearbeiten.... Ungeschützte Dokumente jedoch uneingeschränkt bearbeiten. Wenn das nichts ist...