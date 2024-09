PDF nach Abspeicherung nicht mehr

Ich bekomme ofters PDF- Dokumente (z.B. Lieferscheine), die ich teilweise etwas abändern muss Auftragsnummern ergänzen usw.)

Das ist beim ORIGINAL kein Problem.

Ich kann eigentlich den kompletten Inhalt, das heißt jedes Wort, Zahl usw. beliebig ändern, wenn ich dies wollte.



Sobald ich das Dokument aber abspeichere (auch als pdf) und es erneut öffne, ist diese Option der Änderung nicht mehr möglich.

Gibt es da unterschiedliche PDF-Dateien?

Auch wenn ich selbst ein Word Dokument in pdf umwandle und dann versuche abzuändern (ohne es in Word umzuwandeln) funktioniert das nicht.

Ich habe noch kein PDF Dokument selbst erstellen können, wo das möglich ist.



Mit PDF 24 kann ich z.B PDF in 1,7 - 1,6 - 1,5 - X-3, A-1, A-2, Overlay, OCR erstellen.

Habe hier aber bis jetzt keine Lösung damit gefunden.



So suche ich vergeblich nach der Lösung, wie so eine PDF Datei erstellt wird, die letztendlich wie ein Word-Dokument bearbeitbar ist..

Hat hier evtl. jemand einen Lösungsvorschlag?