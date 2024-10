Hallo an alle,

Gesichtserkennung: Studenten nutzen Metas smarte Brille zur Identifikation Fremder - DER SPIEGEL

Manchmal denke ich, dass alles, was in der Technologie getan wird, bereits in bestimmten Filmen gezeigt, wie in Fast and Furious, mit der Anwendung von Augen Gottes, sind wir nicht so weit entfernt. Hier in Juárez zum Beispiel hat die Gouverneurin Maru Campus Galván im Bundesstaat Chihuahua ein System namens Centinela eingerichtet. In Juárez wird der Sentinel Tower gebaut, was bedeutet, dass im gesamten Bundesstaat Chihuahua mit seinen jeweiligen Städten und Gemeinden Kameras installiert wurden. Darüber hinaus sind auch Firmen und Unternehmen im System angeschlossen, die ebenfalls mit Kameras für eine bessere Überwachung ausgestattet sind. Die Zukunft ist also bereits geschrieben.

Sascha