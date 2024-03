Google Earth pro startet nicht mehr.

jahrelang lief Google Earth ohne Probleme. Plötzlich startet es einfach nicht mehr. Beim Star erscheint das Ladebild und dann passiert nix mehr. Beim anklicken sagt er mir dann, daß das Programm nicht mehr reagiert. Ich habe jetzt die neuesten Treiber installiert, das Programm deinstalliert, und in der Registry per Hand die Einträge gelöscht. Nach Neuinstallation wieder das gleiche .Per Administrator starten bringt auch keinen Erfolg. Keine Ahnung was ich noch machen soll.Die Lösungsvorschläge von Chip und CB helfen auch nix. Ich bin jetzt mit meiner Weisheit am Ende