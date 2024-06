Ein neues "Winni-Problem" mit Acronis TI 2021

Also: Secure Boot disablen hat auch keine Änderung gebracht. Hab es jetzt wieder aktiviert. Und hier nochmal die genaue Meldung von Acronis TI 2021:

Erst in Englisch und dann die deutsche Übersetzung:

Failed to read from sector "0" of hard disk "1". Try to repeat the operation. If the errore persists, check the disk using CheckDisk Utilitiy and create a backup of the disk!

Lesen von Sektor "0" der Festplatte "1" fehlgeschlagen. Versuchen Sie, den Vorgang zu wiederholen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, überprüfen Sie die Festplatte mit CheckDisk Utilitiy und erstellen Sie eine Sicherungskopie der Festplatte!

Dann werden folgende Optionen angeboten:

Retry (Wiederholen) / Ignore (Ignorieren) / Ignore all (Alles Ignorieren) / Cancel (Abbrechen)

Nur wenn ich alles ignoriere, geht es weiter, aber dann sind es eben nur noch 6 Schritte und nicht 7, wie früher, da "Sector 0" ganz klar nicht in den Klon integriert wird.... :-((

Die Zuordnung der Disks (es wird ja gemeldet, dass Sector "0" von hard disk "1" nicht gelesen werden kann....:

Disk 1: wird in der Aufstellung gar nicht angezeigt, was ich merkwürdig finde...

Disk 2: ist die externe SSD PSSD T7 Shiel, auf die der Klon geschrieben werden soll.

Disk 3: ist der "Rettungsstick" mit Acronis TI 2021

Disk 4: ist C: Mit Windows

Disk 5: ist die 2. NVMe, auf der meine Daten liegen und die ist in 2 gleich große Partitionen aufgeteilt....

Jetzt habt ihr alle Infos, die es braucht, denke ich. Ich bin rat- und hilflos und weiß nicht weiter. Und wie schon gesagt, ich habe meine Laufwerke überprüft. Sie sind fehlerfrei.