Backup mittels selbstverschlüsselnder Festplatte von Seagate und Toolkit

Hallo,

Ich verwende eine selbstverschlüsselnde Seagate-Festplatte und Toolkit von Seagate, um von meinen privaten Dateien ein verschlüsseltes Backup anzufertigen. Die zu sichernden Dateien befinden sich auf dem PC auf einer internen SSD NVMe. Die Festplatte für das Backup ist die externe selbstverschlüsselnde USB-Festplatte von Seagate. Das Backup umfasst nur das Volume mit meinen privaten Dateien. Das Volume mit dem Betriebssystem (Windows 11 Pro) ist vom Backup ausgeschlossen.

Ich bin überrascht und mit Seagate unzufrieden, weil das Backup so langsam von statten geht. Das Backup von nur 203 GB Daten dauert nahezu 3 Stunden.

Gibt es jemanden in diesem Forum, der Erfahrung mit dieser Backup-Methoden hat, also Backup mittels Seagate-SED-Festplatte und Toolkit? Kann jemand einen Tipp geben, was der Grund sein könnte, dass das Backup derart lange dauert.

Danke für Infos

Robert