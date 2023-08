Wie kann ich offene Anwendungen in der Taskleiste wieder sichtbar machen ?

in der Taskleiste habe ich sonst immer die Anwendungen gesehen, die offen waren, Z.B. Opera, Arbeitsplatz, Thunderbird, etc.

Seit 2 Tagen sehe ich nur noch dieses Symbol (siehe Foto), was mir überhaupt nicht gefällt.

Außerdem ist rechts bei dem Klick auf “Links”, wo 5-6 Symbole sichtbar waren auch nichts mehr drin. Eine Externes Medium kann ich nicht abmelden, weil das Symbol fehlt.

Es war schon in der Vergangenheit 2-3 mal das gleiche, hat sich aber wieder von selbst reguliert. Wie kann ich das wieder ändern ?