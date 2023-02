Tipps und Tricks: Apps, die das Leben leichter machen

(Foto: Pixabay)

In unserem schnelllebigen Alltag sind wir ständig unter Druck, alles unter einen Hut zu bekommen. Denn wir haben zig Termine, die wir einhalten sollen, stehen immer unter Zeitdruck und sind von vielen Medien und Informationen umgeben, denen wir uns widmen müssen.

Sei es die Planung eines anstehenden Kindergeburtstages, die erste Woche der Rauchentwöhnung, für die man noch eine Yogamatte und Haypp Nicotine Pouches besorgen wollte, oder aber die Selbstorganisation im Homeoffice.

Wie soll man das alles im Kopf behalten? Mit den richtigen Apps kann man sein Leben einfacher gestalten. Wobei uns diese unterstützen können, zeigt dieser Artikel.

Apps für das Verwalten der To-Do´s

Der Alltag ist heutzutage so vollgepackt, dass wir uns oft ein wenig mehr Struktur und Organisation wünschen. Eine der besten Produktivitäts-Apps für das Smartphone ist eine App, die es uns ermöglicht, Notizen und To-do-Listen zu erstellen.

Mit dieser können wir mehrere Aufgaben auf einmal erledigen, indem wir verschiedene Listen erstellen. Dabei hat man immer eine übersichtliche Darstellung: Durch verschiedene Kategorien für die Listen und die Möglichkeit, Aufgaben zu priorisieren, sehen Nutzer auf einen Blick, welche To-Do´s für diesen Tag anstehen. Dadurch hat man immer alles im Blick und kann effizienter arbeiten.

Zu den beliebtesten Apps gehören:

Todoist

Evernote

Any.do

Wunderlist

Microsoft To-do

Wer künftig beim Einkaufen nichts mehr vergessen möchte, kann auf eine der folgenden Apps als digitale Einkaufslisten zurückgreifen, die sich mit mehreren Geräten synchronisieren lassen:

Bring!

Out of Milk

AnyList

Listonic

Buy me a Pie!

Kalender App: Um Termine im Blick zu behalten und nichts Wichtiges zu verpassen

Kalender-Apps können ein lebensrettendes Werkzeug sein, wenn es darum geht, Termine im Blick zu behalten und nichts Wichtiges zu verpassen. Denn damit hat man alle Verabredungen, Meetings und Ereignisse auf dem Handy und kann jederzeit darauf zugreifen.

Die meisten Apps bieten grundlegende Funktionen wie die Erinnerung an Termine, die Synchronisierung mit anderen Geräten und den Zugriff auf eigene Kontakte. Aber es gibt auch erweiterte Funktionen, wie zum Beispiel automatische Benachrichtigungen bei Änderungen oder die Möglichkeit, mehrere Kalender in einer App anzuzeigen. So sieht man auf einen Blick,wenn die Work-Life-Balance gefährdet ist und sich ein privater Termin mit einem beruflichen überschneidet. Einige beliebte Apps:

Google Kalender

Any.Do

DigiCal

Simple Calendar

Business Calendar 2

Finanzen organisieren mit der richtigen App

Wer sich am Ende des Monats fragt, wo das Geld hin ist und in welche Ausgaben dieses geflossen ist, sollte sich ein digitales Haushaltsbuch anlegen. Mit den heutigen Apps auf dem Markt verschafft man sich einen leichten Überblick über die Ausgaben und das mit wenig Aufwand.

Die Möglichkeiten unterscheiden sich von App zu App. Bei den meisten lassen sich jedoch unterschiedliche Kategorien generieren und Ein- sowie Ausgaben in diesen verbuchen. Auch lassen sich diese größtenteils gemeinsam mit dem Partner und mit mehreren Konten nutzen, sodass man am Ende eine Übersicht darüber hat, wohin die Einnahmen fließen und in welcher Kategorie man ggf. in Zukunft sparen möchte.

Nachfolgend einige Apps:

Mint

Money Lover

Goodbudget

Wally

Monefy

Reiseplanung & Navigation – Stressfrei unterwegs sein

Besonders beim Reisen können wir von der Technologie profitieren. Mit den besten Apps für Navigation und Reiseplanung finden wir den besten Weg zum Ziel und sparen zudem viel Zeit. Google Maps ist eine der beliebtesten Apps, die auf fast jedem Smartphone installiert ist. Sie bietet detaillierte Kartenansichten, Routenvorschläge und Ortsinformationen sowie Live-Verkehrsdaten. So findet man rasch die richtige Route und meidet Verzögerungen auf der Straße oder im öffentlichen Nahverkehr.

Aber auch weitere Apps sind hilfreich und ermöglichen es uns, digitale Tickets bei uns zu führen, Vorschläge für Restaurants zu erhalten oder Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Dabei lassen sich auch Bewertungen anderer Nutzer einsehen, um sich einen Überblick zu verschaffen, ob sich der Ausflug lohnt.

Reisende sollten sich folgende Apps anschauen:

Skyscanner

TripAdvisor

Citymapper

Apps sorgen also nicht nur für Unterhaltung, sondern helfen uns auch dabei, unseren Alltag noch besser zu organisieren. Damit bleibt mehr Zeit für das Wichtige: das Leben selbst.