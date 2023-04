TestDisk Gebrauchsanweisung von einem der es besser kann

Hallo Freunde ich brauche Eure Hilfe zu obigem Problem:

Fakt: Ein Pc meines Schwiegersohnes hat schon so einiges hinter sich, seit er streikte.

Ich bekam eine ausgebaute 1,5 TB Festplatte zu sehen und sollte sie testen.

Der PC bekam eine SATA eingesetzt und wurde erst einmal getestet und funktionierte auch schon sofort. Bleibt also die Festplatte mit Windows7 und unheimlich wichtigen Daten in genau so unübersichtlichen Unterverzeichnissen. Der Schaden sagt man, ist groß.

Da fiel mir ein, es mit dem viel drumherum geredeten TestDisk von dem ich deutsche und englische Dokumentation nun schon zu Hauf habe mit viel drumherum Gerede wie gut es sei. Auch ist mir inzwischen klar, daß wohl Knoppix - weil es nur dwen Speicher benuntzt, nicht aber installiert - das wohl geeignetste CD-Rom live System sei.

Ich habe nun Knoppix 6.01 geladen und glaubte, damit im Internet von einer bekannten Fachzeitschrift (Chip) im Internet TestDisk und PhotoRec herunterladen zu können.

Ich habe leider gänzlich Schiffbruch erlitten - m a. W. überhaupt nichts fertiggebracht.

Ich brauche nun Hilfe von Einem, der als detaillierte Gebrauchsanweisung mir draufhilft - aber nicht nur einfach, indem man, wie schon so oft auf Webseiten nur hinweist, sondern wirkliche Hilfe, von Dem, der das Ganze Prozedere wirklich schon durchgeführt hat und mich an der Hand führt. Das drumherumreden steht ohnehin in der ganzen Dokumentation, was aber nicht das Gelbe vom Ei ist für einen sog. Anfänger (lt.Dokumentation).

Der bin ich leider hier, bis mir jemand draufhilft. Ich hab mich nun festgebissen und will es erreichen, daß es klappt - und das bitte mit Eurer Hilfe.

Gruß Kurt