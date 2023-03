Ich habe ein Tiktok-Video per Telegram erhalten.

Gerne würde ich das auf dem Smartphone abspeichern.

Wenn das Video läuft, klicke ich die 3 Punkte rechts oben an und bekomme u.a. angezeigt -

IN GALERIE SPEICHERN.

Wenn ich das auswähle bzw. anklicke, kommt die Meldung - Video muss erst heruntergeladen werden.



Wie lade ich das nun herunter?

In den Einstellungen von Telegram ist der Haken bereits gesetzt bei Daten und Speicher- Einzelchats (Bilder und Videos) in der Galerie speichern.

In der Galerie taucht es jedoch trotzdem nicht auf.

Hinweise darüber, dass beim Abspielen des Videos ein blauer Punkt im Video erscheint, den man anklicken kann um dann das Video herunterzuladen, ist bei mir e´benso nicht der Fall.

Auch im Dateimanager bin ich trotz intensiver Suche bisher nicht fündig geworden.