Systemsicherung - Systemrücksicherung mit Acronis 2021

Hallo Gemeinsam,

leider und offensichtlich bin ich zu dämlich erfolgreich eine Systemsicherung unter Win 10 auf die Reihe zu bringen. Ich denke ich habe in etlichen Stunden alles versucht, (doch wahrscheinlich eben nicht) Ich habe gerade den Artikel "Klonen, Spiegeln, BackUp, Image, Datensicherung, Sicherungskopie - wie heißt es richtig?" gelesen und bin genau so schlau wie vorher. Ausser, dass ich festgestellt habe, dass sogar in der Onlinehilfe zwei Begriffe für den gleichen Vorgang benutzt werden.

Kurzum, wenn mir jemand bitte eine Anleitung senden könnte, die mit erklärt was ich machen muss um mein System, incl. Programme von einem USB-Laufwerk wieder herzustellen.

in froher Hoffnung

Gottfried