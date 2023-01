Suchen und Ersetzen mit *

Gesundes neues Jahr allseits auf Nickles.de,



bin auf der Suche nach einem Programm, daß in Texten Ersetzungen mit dem Platzhalter * (für beliebige Anzahl aller Zeichen) umgehen kann.

Ich will exemplarisch



<a id="abs3" name="abs3"></a> in

<a id="abs3"></a> mit

" name="*"



ändern. Auch " name="???" macht es nicht.



Bisher habe ich kein Helferlein gefunden, wer kennt eines für WIN oder Linux?

Falls jemand sowas als VBA für Word 2016 hat, wäre das auch eine Lösung.

Besten Dank