Hallo Gemeinde,

ich habe Fragen zum Dark Reader.

Ich benutze das derzeit auf dem PC.

Auf Android ist es ungenügend.

Er macht dunkle Webseiten so dunkel, dass ich die Schrift nicht mehr lesen kann.

Nun soll es wohl Einstellungen geben, die Helligkeit und Kontrast änndern.

Leider komme ich an so etwas nicht dran.

Bewerten kann ich das auch nicht.

Alles was zu solchen Dingen führt ist nicht vorhanden.

Gibt es was Vernünftiges?

Danke.