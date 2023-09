Android App für WLAN Kamera gesucht

Hallo Leute,



hat jemand vielleicht ne Lösung für folgendes "Problem"?

Ich hab mir vor 4 oder 5 Jahren eine WLAN Kamera gekauft, die mit der APP "EyeCloud" aus dem Google Playstore uach gut funktioniert hat und es auch noch tut auf dem Handy wo die App seither installiert ist. Nun hab ich eine neues Tablet und wollte die App darauf installieren, aber die gibts nicht mehr im PlayStore. In einem alternativen APKPure Store gibts die App zwar noch aber auch da lässt sie sich nicht mehr runterladen.



Im Apple Store gibt es sie übrigens noch und sie lässt sich auch installieren. Nutzt natürlich nix beim Android Tablet.



Also was tun? Gibt es irgend eine andere App mit der man WLAN Kameras, egal welchen Herstellers, betreiben kann? Oder ist das Ding nun endgültig Chinaschrott?