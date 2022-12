Das Tool sammelt m.E. nur die Informationen unter einer Oberfläche, die OS und Firmware der SSD ohnehin bieten wie SMART usw. Die aktuellen OS haben die für einen reibungslosen Betrieb von SSD nötigen Sachen wie TRIM ohnehin dabei. Imho ist das Geldschneiderei ohne echten Mehrwert.



Hier hat das auch schon jemand gefragt.



Auf der Webseite des Anbieters findet man nur Marketing-Blabla, aber keine echten Werte oder Messungen, die nachweisen, dass dieses Programm etwas bringt. Am Ende lungert nur ein Tool mehr auf dem rechner herum, das vermutlich auch gleich im Autostart und überall zu finden ist.



Grundsätzlich haben SSD inzwischen so eine Zuverlässigkeit und Datenmenge beim Lesen und Schreiben erreicht, dass ein normaler Nutzer einen Ausfall ohnehin nicht erlebt bis zur nächsten fälligen Generation an Datenträgern.



Spare Dir also besser Zeit und Nerven und es mag hochnäsig klingen, aber wieso wird derlei Wunderzeugs eigentlich immer in erster Linie für Windows angeboten? Mac und Linux arbeiten doch mit identischer Hardware und wenn das so taugen würde, fände es sicher auch in der zugegeben nerdigeren Kundschaft seine Abnehmer. Geld kann man sinnvoller ausgeben;-)