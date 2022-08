In der Firma wo ich vorher tätig war (bis 2000) hatten wir dieses Tool. Es ist eine sehr gute Software, das einzige was ich an Kritik an dieser schon immer hatte ist der Preis. Denn für 2-5 Mal im Jahr Nutzung sind diese Preise heftig https://www.oo-software.com/de/oo-bluecon-disaster-recovery-im-unternehmen/pricing

Bzw.: Upgrades sind hier auch immer wieder nötig denn alle Daumen lang ändert MS seinen Aufbau von Windows so das einige Funktionen nicht mehr funsen.

Ich würde sagen wenn du dieses für deine Firma kaufst und deinen Technikern zur Verfügung stellst kann sich dies schnell refinanzieren, für einen Einzelnen oder einen kleinen Betrieb ist dies eine große Investition.

Einige dieser Funktionen von O&O werden mittlerweile von OpenSource Tools abgedeckt.