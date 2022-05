Müllbeseitigung unter WIN...

Eigentlich bin gegen solche Tools die Aufräumen, seit ich seiner Zeit mit TuneUp nach der Version 2013 böse Erfahrungen gemacht habe.

Gestoßen bin ich drauf, nachdem ich von der gleichen Firma den Partitionsmanager für einen Kunden gekauft hatte.

Also habe ich es mal installiert und wer doch überrascht, was da noch in meinen Systemen an Müll gefunden wurde.

Unter WIN11 5,6 GB Müll immerhin..

Hier direkt vom Hersteller:

https://www.easeus.com/cleangenius/index.htm

und hier mal, um was es geht:

https://easeus-cleangenius.de.softonic.com/

Das Proggi kann vom Hersteller in Deutsch installiert werden und ist absolut Werbefrei..

Gruß