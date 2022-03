Konflikt zwischen Videobearbeitungssoftware und Browser (Crome, Firefox, Edge usw)

Hallo Gemeinde.

Habe da ein echt nerviges problem. Nur weiß ich leider nicht, wo ich es jetzt genau reinstellen soll, Hardware oder Software. Daher vorab mal eine Entschuldigung, sollte ich da jetzt falsch liegen... Ich kann die Ursache einfach nicht finden

Zum Problem:

Jedes mal (bzw so gut wie immer), wenn ich mein Videosoftware starte (Vegas pro 17 oder 19), kann ich keine YouTube Videos mehr im Browser ansehen. Egal on Crome, Firefox oder Edge. Es scheint so, wie wenn der Player vom Browser hängt. Zu sehen ist nur so ein sich drehender Rundbalken. Kennt man, wen das Video erst geladen wird. Normal Surfen funktioniert aber.

Auch wenn ich dann das Videobebearbeitungsprogram schliesse, bleibt dieser Fehler. Ich muss denn PC immer neustarten, dann kann ich auch wieder YouTube kucken, bis zum starten des Videosoftware.

Was ich schon alles versucht haben, GraKa neu installieren, Software deinstallieren und wieder neu drau. Hardwarebeschleunigung deaktiviert und wieder aktiviert (Browser und Videobearbeitung), bis zum kompletten neuinstallation von Win11 ink neue Treiber.

Sobald ich die Software wieder starte, die gleiche Leier. Ist mir jetzt echt schon ein Rätsel.

Vielleicht hat von euch eine Idee, was da sein könnte, bzw was ich noch machen könnte.

Danke vorab