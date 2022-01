Kalender für Win 10

Ich vermisse schmerzlich die Gadgets, die es noch mit dem 8Gadget-Pack gab. Das läuft zwar unter win 10 (muss allerdings nach jedem Feature-Update mit einer 1-Klick-Reparaturrunktion wieder hergestellt werdn), aber ab win10 21H2 erkennt der Defender - zumindest in der Installations-exe Schadsoftware.

Das Schöne an dem Kalender ist, dass ich in einer kleinen, nicht störenden Ansicht darin ganze Monate und Jahre vorwärts und Rückwärts gehen konnte, um zu sehen welches Datum mit welchem Tag verknüpft ist, was bei der Kalender-App von MS nicht geht.

Wenn jemand etwas Vergleichbares kennt, bitte melden; danke!