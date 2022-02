Hallo

Ich habe das Programm Icopy damit kann man scannen und gleich drucken. Soweit so gut. Nur findet das Programm meinen Drucker nicht so richtig? also im Programm zum scann wird er gefunden da er ja mit Scanner ist. Er ist da auch zu sehen als Drucker aber ich kann nirgends einstellen da das Feld ausgegraut ist? Wo mache ich da wie was falsch?

mfg