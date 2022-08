FastStone Bedienungsanleitung deutsch

Hallo,



Bei dem tollen Programm FastStone Image Viewer 7.6 vermisse ich eine Funktion, welche es vielleicht??? gibt, ich aber bisher nicht entdeckt habe.

Vielleicht mangelt es aber auch an meinen bescheidenen Englisch-Kenntnissen, dass ich´s im Tutorial nicht entdeckt habe?

Vielleicht gibt es auch eine Übersetzung der englischsprachigen Anleitung?



Was ich vermisse? Eine Darstellung mehrer Bilder/Ordner in verschiedenen TABS (in einem Fenster).

Weiß oder kennt jemand die Lösung meines Problems? Dann lasst es mich bitte wissen.