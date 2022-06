Backup fast geschrottet! :-(

Hallo Leute,

da hab ich mir doch dieser Tage (fast) selbst ein Bein gestellt.



Was war geschehen?

Hintergrund war ein Virusbefall bei einem Kollegen. Wie so oft gabs auf dem Laptop eine Uraltversion von Windows 7 und einen Avira Virenscanner mit Updatedatum aus dem Jahr 2019!!! Da gabs dann auch nicht mehr viel zu retten und wie immer: Kein Backup. Also auch kein Mitleid. Mittlerweile läuft W10 drauf und er muss nun sehen wie er zurecht kommt.



Nun zu mir. Um genau durch so eine Geschichte meine Daten nicht zu verlieren, mache ich regelmäßig Backups, täglich auf einer eingebauten HDD, wöchentlich auf dem NAS und einmal im Monat auf eine externe HDD. In einer Computerzeitschrift las ich nun einen Bericht zu meinem NAS. Da gabs dann den Tipp, das Adminkonto zu deaktivieren und eine 2FA Anmeldung anzulegen, damit man vor Angriefern sicher ist. An sich eine gute Idee dachte ich, gerade vor dem Hintergrund des Virenbefalls beim Kollegen, auch wenn mein NAS aus dem I-Netz nicht zu erreichen ist. Also neuen Benutzer mit Adminrechten angelegt, die 2FA Anmeldung eingeschlatet und das Adminkonto deaktiviert. Es lässt sich übrigens (Gott sei Dank) nicht löschen.



Jeden Sonntag um 14:00Uhr beginnt bei mir ein Wochenbackup und schreibt alles aufs NAS, was sich in der Woche geändert hat. Das macht mein Backupprogramm nun schon seit mehreren Jahren ohne Probleme.



Tja, nur heute kam um 14:00Uhr die Meldung, dass das Backup fehlerhaft war. Auch ein Versuch das Backup manuell zu starten schlug fehl. Der Versierte Leser wird nun direkt vermuten, dass ich das Backup wahrscheinlich mit den Rechten des deaktivierten Admin versehen habe und deshalb keine Zugang zum NAS gibt, da der Admin ja nicht mehr existiert. JAAAA, so war es!

Ich idiot!!!

Nun zum "Gott sei Dank" von oben: Gott sei Dank, bzw. den Programmierern der NAS-Systemsoftware sei Dank, dass das Adminkonto nur deaktiviert und nicht gelöscht werden kann. So half einfach eine Reaktivierung des Adminkontos und schon lief das Backup wieder fehlerfrei!



Die Moral von der Geschichte: Bevor man einen super Tipp annimmt sollte man sich zuerst über die Folgen Gedanken machen und dann erst handeln!



Ich wünsche allen ein jederzeit erfolgreiches Backup und einen schönen Restsonntag.



VG

Ralf