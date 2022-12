Acronis True Image streikt

Heute wollte ich mit meinem ATI 2019 ein Backup fahren.

Mein letztes Backup machte ich, mit gleichem Equipment, Ende November.

Stecke also den USB-Stick ein und starte ins Auswahlfenster, nach drücken der 1 kommt nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung und es geht nichts mehr.

Den gleichen Versuch mit der CD und auch da geht nichts mehr.

Die Meldung sieht in etwa so aus:

Starting x64 UEFI Loader (v.1.1.120)

Runtime Error

Error 0x1480008: Cannot get file "/acroldr/kerne164.dat" from the partition with Guid ...

file C:/jenkins_agent/workspace/mod-acronis-loader/120/product...

funktion: Getfile

$module: botwiz_EFia64_120

Was mich stutzig macht, vor 2 Wochen lief noch alles prächtig.

Nach dem Start einer ATI 2020 CD funktionierte dann auch das Backup, sowie das anschließend versuchte Recovery einwandfrei.

Windows 11 (21H2) erhielt in der Zwischenzeit ein Update auf 22H2 sowie einige KBs.

Wer also noch ältere Versionen von Acronis True Image verwendet <2020, sollte die Funktion einmal testen, um nicht vor dem gleichen Problem zu stehen.

Gruß

h1