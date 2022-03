Ich habe mit Acronis True Image 2019 einen Bootstick erstellt und damit versucht eine Platte zu klonen.

Die Fehlermeldung vom Stick:

Unable to lock the Disk. Boot from a linux based bootable media.

Mit meinem USB-Stick von 2015 gibt es kein Problem.

Hat jemand ne Ahnung was bei der Stick Erstellung schief gelaufen ist?