Absolute Info über die Kiste..

Mannoo,

ich habe doch von wirklichen Schraubern gesprochen ;-))

Jeder Autotuner hat massenhaft Diagnostikgeräte um sein Werk auch zu überprüfen.

Wenn ich sehe, was heute alleine in der Formel1 von den Kisten für Daten abgerufen werden können, so ist so ein Tool für PC gar nichts, da ich mit dem Tool nichts verändern kann!

Meine Phobie vor solchen Sachen hält sich da in Grenzen..

Gruß