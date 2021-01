Umzug der Daten von Windows-Live Mail zu Thunderbird neueste Version (78.*)

Guten Tag allen hier im Forum.

Auch ich habe mal wieder eine Frage und hoffe auf eine positive Antwort.



Es geht um die Umstellung von Windows 8.1 >>> auf Windows 10 Home, einer Neuinstallation.

Hier speziell um die Datenübernahme/Umzug von

Windows Live-Mail zu neu einzurichtenden Thunderbird (wahrscheinlich Version 78.6.0).



In diversen Artikeln im Internet gibt es How-Tos, wie es gemacht werden könnte, die Übernahme der vorhandenen E-Mails und am wichtigsten, die Übernahme der Adressdaten aus Windows-Live Mail.



Es wird in den Beispielen auf ein Thunderbird-Addon (MoreFunctionsForAddressbook) verwiesen.

Nur sind die Berichte meistens älteren Datums, logisch weil Windows 8.1 ja auch schon recht betagt ist.

Problem, MoreFunctionsForAddressbook, ist inzwischen zu den neuesten Thunderbird-Versionen(78.*) aber nicht mehr kompatibel und es wird auch vom Hersteller keine Weiterentwicklung mehr betrieben.



Kennt jemand hier im Forum einen anderen Weg, mit dem ein Umzug automatisch getätigt werden kann?



Es gibt ebenfalls Hinweise zu dem Thunderbird-Addon (Cardbook for Thunderbird).

Aber auch hier werden gleich wieder Einschränkungen zu den vCard-Format-Versionen 2.1 / 3.0 etc.



Um jetzt nicht das Rad wieder neu zu erfinden und ewige Testversuche machen zu müssen, hoffe ich hier im Forum noch Hinweise zu bekommen um den Umzug von Windows-Live Mail zu Thunderbird ohne allzu viel Handarbeit durchführen zu können.



Vielleicht war ja gerade vor Kurzem, selbst jemand damit beschäftigt und hat noch ganz frische Informationen zur Verfügung.



Allen Tippgebern im Voraus, schon mal herzlichen Dank.

MfG

Okieha.