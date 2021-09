„Rotenplaner -App“

Guten Abend,

ich bin heute mit einem Bekannten auf demMotorrad durch eine Stadt gefahren und haben dort eine bestimmte Örtlichkeit gesucht.

Da ich das Smartphone nicht in der Hand halten wollte (aus Sicherheitsgründen) habe ich es in die Brusttasche gesteckt und an die Kopfhörer angeschlossen.

Wir hatte dabei Google Maps genutzt.

Leider waren wir damit gar nicht zufrieden,da hier zu wenig Informationen kamen,welche Spur wir halten sollten.

Von TomTom kenne ich das so... bleiben sie auf der Spr geradeaus, halten sie sich links (oder rechts) usw.

Hier kam gar NICHTS. So hileten wir uns soweit möglich immer auf der Spur, die geradeaus führte.

Letztendlich standen wir am Ziel, was GoogleMaps aber nicht ansagte,sondern uns weiterlotsen wollte, obwohldas Zielkorrekt eingegeben wurde.

Hat Jemand auch derart schlechte Erfahrung?

Kann man da etwas einstellen, dass mehr Ansagen kommen?

Gibt es eine gute (kostenlose) Alternative zu Google Maps für Androit die mehr ansagt und ich auch ohne Blickkontakt am richtigen Ziel ohne Probleme ankomme?



Vielen Dank.

LG