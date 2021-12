„Probleme mit Nord-PN“

Gestern erhielt ich ein Update von NordVPN und danach funktionierte das Programm nicht mehr - es kamen keine Verbindungen über OpenVPN/TCP mehr zustande.

Ähnliche Probleme gab es hin und wieder schon mit anderen Updates und auch auf dem Rechner meiner Frau und sie ließen sich immer durch Deinstallation und eine komplette Neuinstallation beheben. Aber diesmal gar nicht.

In meinen Augen ist das Update buggy. Nach einer Deinstallation und der Installation der Vorgänger-Version läuft wieder alles, aber das ist kein Zustand.

Im LiveChat hat ein Mitarbeiter durchblicken lassen, dass das Update buggy sein könnte und dann bekam ich vom Support eine Anleitung auf Englisch, was ich machen sollte und das ist in meinen Augen einfach eine Zumutung und geht über das hinaus, was einem Normaluser zugemutet werden kann oder darf.

Schaut euch das mal an: https://support.nordvpn.com/Connectivity/Windows/1047409832/How-to-set-up-manual-connection-on-Windows-7-and-above.htm