Hallo Leute,

seit ein paar Tagen wurde mir nun W11 für meinen Hauptrechner angeboten. Nach einem Backup hab ich dann gestern das Upgrade durchgeführt.

Soweit alles o.k. nur mein NetSpeedMonitor läuft nicht mehr und lässt sich auch nicht dazu bewegen in der Taskleiste angezeigt zu werden.



Frage 1: Weiß jemand von Euch einen Trick wie es dennoch geht?



Frage 2: Kennt jemand eine Alternative die eine Down-und Uploadanzeige auch unter W11 in der Taskleiste anzeigt?



Schönen Sonntag

Gruß

Ralf