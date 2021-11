Microsoft nimmt Kennwort für OneNote nicht an

Hallo,

Die Überschrift sagt bereits, um was es ging - Vergangenheit, da ich ein neues Kennwort habe (zurücksetzen)



Möchte dennoch den Vorgang hinterfragen.

Das Kennwort war in FF gespeichert, es war auch nicht so kompliziert, dass man es leicht hat von Hand eingeben können, ohne Fehler zu machen.



Da mein W10 System ohne Zutun einfach so mal eben abgeraucht war (plötzlich unerwartet blue screen), musste alles neu gemacht werden. Als ich mich dann bei OneNote anmeldete, übernahm FF das Kennwort. Gut - alles angemeldet.

ok, dann habe ich einen Fehler gemacht, nämlich den Profilnamen meines Kontos zurückgeändert auf den vorherigen Namen - dachte das wäre einfacher, da bestimmte Programme eben auf den alten Namen verweisen, um so den originalen Zustand zu bekommen.

Da das ja ganz einfach geht, dachte ich, das ist kein Problem...(aber was hat der Profilname mit dem Microsoft Konto zu tun - nichts - das ist ja meine E-Mailadresse und Kennwort - ich erwähne das nur, falls es dennoch relevant ist )

Ob es nun der geänderte Profilname war oder nicht, wer weiß das schon, kein Netz mehr etc alles musste nochmal neu aufgesetzt werden.



Ok, alles nochmal von vorne grrrrrr

Doch diesmal sagte OneNote : Nein - falsches Kennwort





Das Kennwort wurde also nicht angenommen, was ich auch getestet hatte, als ich knirschend das Kennwort zurücksetzen ließ und das alte Kennwort nochmals eingegeben hatte:



OneNote sagte:

Das ist das alte Kennwort, das geht nicht !



Eigentlich sollte man überhaupt kein Microsoft nirgends nie nicht verwenden - wer weiß schon wie sich die Konten untereinander in die Quere kommen.

Ich jedenfalls hab den Überblick total verloren. Habe jetzt das neue Kennwort, mal sehen ,worauf sich das alles auswirkt.

Bin immer ohne PC Anmeldung ausgekommen, bis eines Tages eines verlangt wurde - aus heiterem Himmel. Microsaft hat sogar selbstständig eins angelegt, das ich nun nicht mehr loswerde - ein lausiges Thema........