„Kopieren von großen Datenmengen - 100000 Pics und mehr“

Öffne ich zB. mit TotalCommander Ordner mit z.B. 100 000 Pics, dauert das einige Zeit bis die Dateien sichtbar und bearbeitbar sind, das ist ganz o.k., falls es jedoch Möglichkeit gibt, dies etwas flotter zu erledigen, würde ich das gern nutzen.

Mit Verzeichnissen in denen direkt 100.000 Dateien liegen (nicht in Unterverzeichnissen) wirst Du an vielen Stellen Probleme bekommen und ziemlich sicher mit den meistens Tools mit GUI.

Ich nutze da gerne rsync (unter Windows habe ich damit allerdings wenig Erfahrungen) und sichere damit u.A. mein Home-Verzeichnis mit ~1,5Mio Dateien. Das geht ziemlich schnell…