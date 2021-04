„Interessant & Nachdenkenswert - KI“

Ebenfalls danke für den Link, den ich mir aber leider erst später ansehen werde.

Als zu erweiterndes Unterthema böte sich Clouds,Datensynchronisation an oder ganz drüber Soziale Netzwerke. Eventuell kann Mike auch die Themen ein wenig umschlichten und die Bretter so umbenennen, dass S/M, KI, Cloud ein Brett wird und Datensynchronisation eher unter Netzwerke landet.



Falls das gewünscht ist, können wir auch jetzt schon den Beitrag in eines der Bretter umhängen. OT ist da eher unpassend als Ort für allgemeines Blabla.