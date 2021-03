Gute Backupsoftware für Qnap NAS

Hallo Leute,

bisher hatte ich ein Black Armor NAS von Seagate in Verbindung mit der einfachen Backupsoftware Duplikati. Für mich vollkommen ausreichend und einfach in der Handhabung. Leider hat sich das BlackArmor nun nach nicht mal 10 Jahre einfach so verabschiedet...

Und nun sieht man mal, was so ein Backup wert ist. Nämlich NIX, wenn man sich auf die Hardware verlässt. Die Backupdateien ließen sich weder mit einem USB Adapter auslesen, und erst Recht nicht nach dem Umbau der Platten in ein Qnap NAS.



Gut dass ich auch noch eine einfache exteren HDD habe auf der die Zweitsicherung ist.



Nun bin ich auf der Suche nach einer Software, die mit dem Qnap zusammenarbeitet und die Dateien als differenzielles Backup so auf das NAS schreibt, dass ich sie auch noch zur Not nach dem Ausbau der Platte lesen kann, ohne dass ich die NAS Hardware brauche.



Kennt ihr so eine SW?