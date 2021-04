Fehlendes Eigenschaftenfeld in GIMP

Hallo miteinander. Ich will in GIMP, letzte Version, ganz simpel Farben vertauschen. Soll so funzen: Farben - abbilden - vertauschen und dann soll eine Dialogbox aufpoppen wo man an den Werten rumspielen kann und mit OK die Änderungen ausgeführt werden. Tut es aber net, nix poppt. Ich kann lediglich mit der Pipette die beiden Farben aufnehmen und nichts mit anfangen. Google hat nichts gebracht trotz aller Formulierungen die mir einfielen.

Hat jemand eine Idee? Schon mal Dank für Hinweise im vorherein

Frenchie