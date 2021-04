Hallo,

nachdem ich das Program Everything auf meine neue Festplatte installiet habe, wollte ich testhalber dieses auprobieren und habe festgestellt, dass dies anscheinend nicht so richtig funktioniert..

Gebe ich z.B. XY Bank ein, findet es das Dokument, da ich es unter diesem Dateinamen abgespeichert habe.

Soweit ich mich erinern kann, wurde das Dokument aber bisher auch gefunden, wenn ich z.B. nur einen Best. Text oder Namen aus dem Text in das Suchfeld eingegeben habe wie z.B. Herr Maier.

Da findet Everything derzeit mit den Standardeinstellungen leider nichts.

Über diese Seite : http://sites.prenninger.com/everything-search-engine/anleitung

habe ich den Hinweis mit "Herr Meier" versucht, ebenfalls ohne Erfolg.

Auch über Suche-regEx aktivieren hatte ich damit keinen Erfolg.

Funktiniert das generell nicht (mehr) oder was muss ich wo einstellen, um über ein Dokoment-Inhalt, das entsprechende Dokument zu finden?

Vielen Dank