Einzeln markieren - allen präsentieren

Hallo

Ich suche eine Online-Möglichkeit, wo man einen Text hochladen und diesen mehreren Personen anzeigen kann. In diesem Text soll man dann mit verschiedenen Farben Wörter markieren können und zwar jede Person für sich. Das heisst, es arbeiten zwar alle am selben Text, aber sie sehen nicht, wer was bereits markiert hat. Am Schluss kann ich dann als Moderator aber alle getätigten Markierungen "zusammenfassen" und anzeigen lassen. Konkret geht es um Vokabel-Listen im Fremdsprachen-Unterricht. Die Schüler sollen Parallelwörter, bekannte Wörter und mehrfach vorkommende Wörter mit verschiedenen Farben markieren. Jeder soll das alleine tun und am Schluss möchte ich auf einen Blick zeigen, was von allen am Text markiert wurde.

Besten Dank für Tipps

Thomas