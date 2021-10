Ausschluß bestimmter Tage unter Acronis TrueImage 2021

Hallo Leute,



nun habe ich "endlich mal wieder" eine Frage zu Acronis TrueImage 2021, die ich so nicht lösen kann bzw. worüber ich keine Infos finde...



Ich möchte mit dem o.a. Programm eine Tagessicherung durchführen, die jeweils Montags bis Donnerstags zu einem bestimmten Zeitpunkt läuft und mich dann per Mail informiert, ob alles geklappt hat.



Das Grundgerüst läuft unter Windows10Pro64 auch zuverlässig, was mir aber sauer aufstößt ist, dass ich es nicht schaffe, der Aufgabe/Acronis beizubringen, dass ich Freitags bis Sonntags ***NICHT*** gestört werden möchte = also Freitag bis Sonntags die Sicherung nicht laufen soll.



Was muss ich denn da eintragen/konfigurieren, dass es läuft?!?



Vielen Dank im Voraus für Eure Ideen/Hilfen, ich wünsche noch ein schönes Wochenende!