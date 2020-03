Hallo zusammen

Habe das Problem, dass in Gimp 2.10 nach Neuinstallation nur 16 Werkzeuge im Werkzeugkasten erscheinen, auch wenn ich in den Einstellungen alle ankreuze. Bei unsere vorinstallierten Schulgeräten sind da etwa doppelt so viele Werkzeuge sichtbar. Kann jemand helfen?

Besten Dank und Gruss

Thomas