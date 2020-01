Vom Feinsten! Digitale Objektivkorrektur

Gute Nachrichten für Canon-Objektiv-User, das ist etwas Besonderes!

Es gibt viele neue Objektivprofile von Canon. Diese können zwar nur in DPP genutzt werden, aber ihre Wirkung ergibt maximale Bildqualität und übertrifft herkömmliche Profile, wie z.B. in Lightroom bei weitem.



Die Profile beinhalten alle bekannten Objektivparameter und rechnen anhand von verschiedener Kriterien die Bildfehler zurück/weg (Korrektur). Die Digitale Objektivkorrektur korrigiert Beugung und Chromatische Abberation, je nach Bildinhalt, kann man Korrekturfilter wie Farbunschärfe, Viggnettierung und Verzeichnung hinzu anwenden. Das funktioniert auch bei älteren, gelisteten Objektiven. (lens registration Tool mitinstallieren!)

Die Filter sind beeindruckend in Richtung HighEnd Bildqualität und können auch auf Wunsch als Rezept auf andere RAW-Dateien angewendet werden. Aber Achtung! Der erforderliche Speicherbedarf verdoppelt sich! Canon-typisch, Download von DPP und lens-Tool ist kostenlos.



Wer es genau wissen will, welche Objektive unterstützt werden, schaut im neusten DPP 4.11.0.2 unter Win mit Mauskllick in DDP auf Button Objektivdaten nach. Selbst ältere, sehr schwar konstuierte Objektive erhalten einen Qualitätsschub.

Schöne, neue 20er Jahre wünsche ich allen! LG Roger