Skype mein Gegenüber kann mich nicht hören

Ein Bekannter hat mich per Skype kontaktiert als ich nicht anwesend war. Als ich zurück war habe ich versucht ihn per Skype zu erreichen, hat nicht geklappt weil nun er nicht da war. Einige Zeit später hat er mich per Skype erreicht. Als ich das Skype Gespräch annahm erschien kurz eine Telefonnummer aus Karsruhe wo mein Bekannter aber nicht wohnt. Die Video- und Tonverbindung zu ihm funktionierte, er konnte mich zwar sehen aber nicht hören. Wir habe dann über mehrere Stunden per Skype und Telefon versucht das Problem zu lösen. Ergebnis:

Es muss an meinem Desktop liegen weil ich ohne Probleme mit meinem Laptop eine funktionierende Skype Verbindung aufbauen konnte. Die Telefonnummer aus Karsruhe habe ich angerufen. Antwort: Telefonnummer ist nicht vergeben.

Die nicht vergebene Telefonnummer will ich in Skype löschen weil ich vermute dass dies die Ursache für das Problem ist. Ich habe keine Möglichkeit zum Löschen gefunden weil auf keinem meiner Rechner und Smartphones die Nummer zu finden ist.

Wie kann ich die Nummer aus Skype entfernen? In der Systemsteuerung ist Skype nicht zu finden.