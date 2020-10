Simple Mobile AppKalender

Hallo und guten Abend,

nutze erst seit ein paar Tagen ein Smartphone, da mir bisher eigentlich ein einfaches "Handy" genügte.

Nun wollte ich nicht den Terminplaner von Google nutzen und habe den von

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplemobiletools.calendar&hl=de&gl=US

installiert.

Mehrere Bekannte sind wie ich daran gescheitert, die App so richtig in Gang zu bringen, d.h. dass man beim eingestellten Termin eine akustische Benachrichtigung bekommt.

Der Test mit demGoogle Kalender war erfolgreich.

Benachrichtigungen per Telegram usw. funktionieren einwandfrei.

Auch ist in den Optionen ein Benachrichtigungston aktiviert.

Nutzt evtl. von euch jemand diesen kalender und kann hier vielleicht weiterhelfen?

Eine Meldung , nach dem speichern,dass z.B. in xx Minuten eine Erinnerung erfolgt, erscheint.



Lieben Dank.