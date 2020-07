Hallo Leute,

ich würde mich gerne mit einem Server-Betriebssystem verbinden und dabei auf die Konsolensitzung zugreifen. Im Netz gibt es da zweiSchalter, die man in der cmd-Zeile mitschicken kann (/admin oder /console).

Egal was ich mache, ich lande immer in der RDP-Sitzung. Nachprüfen kann man das im Taskmanager in der Registerkarte Benutzer. Dort zeigt die Spalte Session den Typ an.

Hat sowas irgendjemand schon mal getestet?

Vielen Dank.

