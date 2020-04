Radiosender aufnehmen am Handy

hallo

oft hört man einen Radiosender von dem oder dem Land odern ur Deutschland oder so

wie kann man dann was aufnehmen?

weil den Recorder betätigen geht nicht, da hört der Radiosender auf

einfach was wo man einschaltet wo man will und ausschaltet wo man will oer direkt was aufnimmt oder aus der Mediathek aufnimmt und speichern kann ohne Probleme auf einem Ordner am Handy

Audials probiert nicht so gut geht auch nicth so gut

Amazon Music da muß man sich registrieren die haben Zugriff

Spotify geht nicht so gut, wiel da mußt du dich registrieren usw.

TuneIn das kostet Geld oder ist das ein anderes Progrmam keine Ahnung