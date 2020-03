„PDF Verschlüsselungsprogramm“

Hallo Martina,

warum willst Du denn verschlüsseln? Zum verschicken per mail? Dafür nutze ich winzip zum Einpacken in einen komprimierten Container ( .zip Datei) und schütze das per Passwort mit dem Komprimierungsvorgang. Auspacken geht dann auch nur mit dem Passwort. Das Passwort sollte natürlich mit dem Empfänger nicht per mail kommuniziert werden.

Gruß

cbuddeweg