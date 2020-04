Pdf Dokument bearbeiten -alternatives

Hallo,



ich habe bisher immer gerne das Progr. Soda pdf genutzt, welches ich einmal soweit ich mich erinnern kann bei einer Oster Aktion von chip heruntergeladen habe..

Ich bekomme immer wieder die Meldung, dass der Testzeitraum abgelaufen ist, obwohl ich den eingegebenen Schlüssel (gabs damals dazu) korrekt eingebe und dies auch bestätigt bekomme (OK und grüner Haken).

Mit diesem Programm kann ich z.B. den Text im PDF-Dokumente selbst ändern, ergänzen und natürlich in den entsprechenden feldern ausfüllen, wo dies erforderlich ist.

Die Änderungen sind nicht zu erkennen.

So könnte ich zum Beispiel bei dem Textfeld der mit Antragssteller vorgegeben ist, ein "in" anfügen, sodass dann Antragsstellerin dartsteht.

Die Ergänzug ist als solche optisch nicht zu erkennen. Nun kann ich natürlich hier auch noch meinen Namen eingeben.



Gibt es ein empfehlenswertes altern (kostenl.) Programm für "Soda PDF 8", welches u.a. die vorgenannten Optionen aufweist?

Vielen Dank und ein frohes Osterfest.

Liebe Grüße