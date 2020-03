Hallo ich konnte bisher all meine Kontoauszüge problemlos mit dem Finanzmanager holen. Der Kontakt ist synchronisiert und i.O. Jetzt plötzlich steht da:

Der Server hat eine Protokollverletzung ausgeführt. Section =ResponseHeader Detail=Auf CR muss LF folgen. Was heist das und waskann ich da machen? google ich nach dem Satz kommt was in englisch das kann ich leider nicht.

mfg