„Internetbetruegern aufgesessen und Gelddruckmaschine angeworf“

am 15.03.202 hat mich mein ts-Video Wandler im Stich gelassen.Pc verreckt und damit Programm nicht abgemeldet.Bei Neuistallation also keine Freigabe. Da ichaber Kinder TV Videos im mpeg4 rendern wollte braucht ich so ein Pro- gramm. Internet nach kostenfreien Programm durchsucht und bei Mixbyte fündig geworden. Drei Möglichkeiten stellten sich mir da, so meinte ich: 1. für 1 Dollar in eine Woche 2. für um die 30 Dollar für eine Monat oder 3. kaufen für um die 100 Dollar. Kein Problem,zum Ausprobieren 1 Dollar für eine Woche mit PayPal-Bezahlung das geht. Programm heruntergeladen und Freischalt-Code erhalten. Leider viel zu langsam. Hab an eine Stornierung des Gebrauchs nicht gedacht - naiv - und nach einer Woche wurden 29,95 Euro von PayPal eingezogen. Das sollte sich nun jede woche wiederholen. Nach der 3. Abbuchung habe ich die Dauerabbuchung bei PayPal unterbunden. Was sollte ich jetzt unternehmen. Keine Rechtsberatung nur mir den Weg vorzeigen, den ich nun einschlagen muß. Bin in dieser Angelegenheit hilflos. So auf sich beruhen lassen kann nicht sein. Vielen Dank an Euch im Voraus für Eure Ratschläge. Vendee