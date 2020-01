Fritz Box Faxproblem

Mit meiner Fritz Box 7390 habe ich neuerdings das Problem, dass ich Faxe versenden jedoch keine Faxe mehr empfangen kann. Wenn ich von einem anderen Anschlu? meine Faxnummer anrufe bekomme ich das bekannte Faxpiepsen. Wird ein Fax an mich gesendet so erfolgt die Meldung "Fax versandt" aber es kommt nicht an. AVM supportet meine Fritz Box nicht mehr. Als Faxprogramm verwende ich das von AVM bereitgestellte Fritz Fax Programm, welches von AVM aber nur eingeschr?nkt unterst?tzt wird. Ein Telefonat mit AVM brachte keinen Erfolg. (WIN 10)

In der Hoffnung, dass mir jemand weiterhelfen gr??e ich die Mitstreiter.

Siggi