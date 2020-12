„Digitale Unterschrift“

Hallo,

ich wollte das Dokument nicht ausdrucken und dann unterschreiben und wieder einscannen.

Hier geht es nur darum, eine Unterschrift in ein pdf Dokument/Formular einzufügen.

Bei einer Bank ging das mal mit der Maus, was ich nicht so prickelnt finde, da dies nicht wirklich zugeordnet werden kann.

Auch mit der Fingerkuppe auf dem Display wie bei einigen Paket-Diensten finde ich nicht sooo gut.

Ich wollte meine pers. Unterscrift (evtl.) mit einem elektronischen Stift auf dem Display eines Smartphones (Andr.) erstellen, abspeichern am PC und dann in das pdf Dokument einfügen.

Sonst müsste ich die Unterschrift abfotograpieren, einscannen, bearbeiten und dann erst einfügen....