Dank zeitgemäßer Online-Banking-Software den finanziellen Überblick behalten

(Foto: Pixabay)

Wie verschaffe ich mir einfach und bequem einen soliden Überblick über meine finanziellen Angelegenheiten? Über welchen finanziellen Spielraum verfüge ich und was kann ich mir tatsächlich leisten?

Bei der Beantwortung dieser und weiterer Fragen rund um die eigenen Finanzen kann eine moderne Banking Software hilfreiche Unterstützung bieten. Denn wer weiß, wie sein Budget aufgestellt ist, ist auch für finanzielle Veränderungen gut gerüstet und kann langfristig die eigenen finanziellen Möglichkeiten optimal nutzen. Was bleibt, ist ein geordnetes Budget und das gute Gefühl, jederzeit Verantwortung für die eigene Finanzen übernehmen zu können.

Umfassende Übersicht der eigenen Finanzsituation

Aufgrund steigender Verbraucherpreise müssen viele Haushalte in Deutschland heute genau hinschauen, wie viel sie wofür ausgeben. Sparmotive wie die Altersvorsorge, Wohneigentum oder die Erfüllung persönlicher Wünsche können dann oft in weite Ferne rücken. Eine gründliche und umfassende Übersicht über Einnahmen und Ausgaben wird daher immer wichtiger. Moderne Online-Banking-Programme wie StarMoney leisten einen wichtigen Beitrag, um sich bei Finanzentscheidungen sicherer zu fühlen. Planungshilfen und zahlreiche Auswertungsfunktionen zeigen schnell und übersichtlich an, wie es um die eigenen Finanzen steht.

Egal, wie viele Girokonten, Depots oder Sparverträge bestehen und bei welcher Bank oder Sparkasse diese geführt werden – mit einer multibankenfähigen Finanzsoftware sind sämtliche Finanzen fest im Griff. Für Ordnung sorgen zahlreiche Auswertungsfunktionen und grafische Darstellungen in den Programmen. Diese analysieren mit wenigen Klicks, was auf den eigenen Konten bei verschiedenen Kreditinstituten passiert. So lassen sich beispielsweise Einnahmen und Ausnahmen nach Kategorien sortieren und zeitlich vergleichen. Praktisch: StarMoney merkt sich bspw. anhand bereits manuell getätigter oder automatischer Zuordnungen wie Gehalt, Miete, Auto oder Lebensmittel die jeweilige Kategorie und ordnet neue Kontobewegungen automatisch richtig ein. Anwender können so schnell nachvollziehen, wofür sie ihr Geld ausgeben und an welchen Stellen eingespart werden kann.

Alle Konten in einer Anwendung

Neben klassischen Giro- und Sparkonten bieten einige Online-Banking-Programme auch die Möglichkeit, spezielle Kontoarten wie Amazon-, PayPal- oder eBay-Konten in der Anwendung abzubilden. So können bspw. auch sämtliche online getätigte Einkäufe oder Verkäufe bequem verwaltet werden. Darüber hinaus lassen sich bspw. in StarMoney mithilfe des Kfz-Kontos auch sämtliche Kosten rund um das private Fahrzeug verwalten. Mit dem Gesundheitskonto können zudem alle Ausgaben rund um die Gesundheit erfasst und ausgewertet werden. Mit wenigen Klicks haben Anwender damit einen zentralen Zugriff auf zusammengehörige Informationen.

Modernes Vertragsmanagement

Für einen umfassenden, finanziellen Überblick ist auch ein detailliertes Vertragsmanagement hilfreich. Dank der Analyse der regelmäßig auftretenden Umsätze sind Online-Banking-Programme heute in der Lage, Vertragspositionen zu erkennen und somit wesentlich zu einer transparenten Finanzanalyse beizutragen. Auch StarMoney ermöglicht eine solche Analyse und erinnert den Nutzer darüber hinaus auf Wunsch rechtzeitig an bestehende Kündigungsfristen bzw. unterstützt beim gesamten Kündigungsprozess – rechtssicher direkt aus der Software heraus. Zur Analyse greift das Programm auf eine umfassende Datenbank mit über 25.000 Anbietern von Zeitschriften-, Handy-, Versicherungs- und weiteren Anbietern zurück.

Hohe Sicherheitsstandards

Trotz der zahlreichen Vorteile, die Online-Banking-Programme bieten sind Sicherheitsbedenken für eine Vielzahl von Bankkunden nach wie vor ein wichtiger Grund, auf Online-Banking zu verzichten. Moderne Lösungen bieten jedoch innovative Sicherheitstechnologien, um die Gefahr potenzieller Bedrohungen möglichst gering zu halten. Dank eines implementierten Sicherheitsschilds ist die Banking-Software StarMoney bspw. optimal vor Angriffen, Phishing-Attacken und Datenmanipulationen geschützt. Dies ermöglicht sogar Online-Banking auf bereits infizierten Rechnern. Auch die unabhängigen Sicherheitsexperten der TÜV Saarland Gruppe sind von der hohen Sicherheit überzeugt und haben der Software umfassenden Schutz attestiert.



Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Banking, Payment, Digitalisierung, Fintech und Finanzen finden Sie in dem Star Finanz Blog.